Член ЕНД Гиви Таргамадзе комментирует заявление МВД в связи с делом взрыва его машины, и говорит в беседе с Nეწს.გე, что непонятно, на основании чего заявляет МВД о том, что преступление раскрыто.
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) - Страсбургский суд удовлетворил жалобу правительства Грузии по делу бывшего главы МВД, экс-премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили.
"17 октября 2016 года ко...
Завершилось подведение предварительных итогов выборов в Верховный совет Аджарской АР. На веб-страницу Верховной избирательной комиссии загружен 347+1 итоговый протокол. По данным комиссии, Верховный с...
Командующий армии США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, находящийся рабочим визитом в Грузии, посетил село Хурвалети Горийского района и осмотрел линию оккупации. Об этом сообщили в Службе Госбе...
Депутат Верховной рады Надежда Савченко минувшей ночью попала в ДТП в украинской столице. Об этом сообщает агентство УНИАН.
"Машина, пассажиром которой была Савченко, остановилась позади автомобиля BM...