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Политика

«Выборы доказали необратимость демократического развития Грузии» - премьер

19 октября, 2016 , 23:30

«8 октября были проведены беспрецедентно свободные, прозрачные парламентские выборы за всю историю новейшей Грузии», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили до начала за...
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Экономика

Россия рассматривает возможность расширения пределов КПП “Верхний Ларс”

18 октября, 2016 , 10:29

Россия рассматривает возможность расширения пределов КПП "Верхний Ларс", - сказал в пятницу в Ереване министр транспорта России Максим Соколов, передает "Новости-Армения".‎ По его словам, сегодня,...
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Общество

Вечер-концерт «Эпоха Руставели в Эрмитаже»

18 ноября, 2016 , 15:30

В 2016 году исполняется 850 лет великому грузинскому поэту Шота Руставели, создателю прославленного эпического произведения, шедевра мировой литературы, поэмы «Витязь в тигровой шкуре». В ...
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Комментарий

Не понимаю, почему говорят, что преступление раскрыто - Гиви Таргамадзе

18 октября, 2016 , 10:42

Член ЕНД Гиви Таргамадзе комментирует заявление МВД в связи с делом взрыва его машины, и говорит в беседе с Nეწს.გე, что непонятно, на основании чего заявляет МВД о том, что преступление раскрыто. &ld...
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Право

Страсбургский суд удовлетворил жалобу правительства Грузии по делу Мерабишвили

18 октября, 2016 , 10:08

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) - Страсбургский суд удовлетворил жалобу правительства Грузии по делу бывшего главы МВД, экс-премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили. "17 октября 2016 года ко...
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Регион

Известны предварительные данные выборов в Верховный совет Аджарии

18 октября, 2016 , 10:52

Завершилось подведение предварительных итогов выборов в Верховный совет Аджарской АР. На веб-страницу Верховной избирательной комиссии загружен 347+1 итоговый протокол. По данным комиссии, Верховный с...
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Зона конфликта

Генерал Ходжес побывал на цхинвальской линии российской оккупации

9 сентября, 2016 , 14:36

Командующий армии США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, находящийся рабочим визитом в Грузии, посетил село Хурвалети Горийского района и осмотрел линию оккупации. Об этом сообщили в Службе Госбе...
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В мире

Автомобиль Надежды Савченко попал в ДТП в Киеве

11 сентября, 2016 , 13:23

Депутат Верховной рады Надежда Савченко минувшей ночью попала в ДТП в украинской столице. Об этом сообщает агентство УНИАН. "Машина, пассажиром которой была Савченко, остановилась позади автомобиля BM...
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