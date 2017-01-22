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Политика

Ход отставкой

4 января, 2017 , 11:00

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили может досрочно сложить с себя полномочия – такую возможность не исключает бывший председатель парламента. Давид Усупашвили предположил, как глава государст...
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Экономика

В Грузии увеличена ставка акцизного налога на табачные изделия

4 января, 2017 , 11:00

Согласно поправкам, внесенным в "Налоговый кодекс", с 1 января ставка акцизного налога на сигареты с фильтром возросла на 60 тетри за коробку. - передает bizzone.info Увеличен акциз также на сигареты ...
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Общество

Вечер-концерт «Эпоха Руставели в Эрмитаже»

18 ноября, 2016 , 15:30

В 2016 году исполняется 850 лет великому грузинскому поэту Шота Руставели, создателю прославленного эпического произведения, шедевра мировой литературы, поэмы «Витязь в тигровой шкуре». В ...
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Комментарий

Не понимаю, почему говорят, что преступление раскрыто - Гиви Таргамадзе

18 октября, 2016 , 10:42

Член ЕНД Гиви Таргамадзе комментирует заявление МВД в связи с делом взрыва его машины, и говорит в беседе с Nეწს.გე, что непонятно, на основании чего заявляет МВД о том, что преступление раскрыто. &ld...
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Право

Литва не выдаст России экс-главу антитеррористического центра Грузии Зураба Майсурадзе

4 января, 2017 , 11:00

Литовская Генпрокуратура ответила отказом на запрос России о выдаче бывшего главы грузинского антитеррористического центра Зураба Майсурадзе, объяснив свое решение обнаружением политических мотивов Мо...
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Регион

Кутаисский футбольный клуб «Торпедо» будет продан с молотка

4 января, 2017 , 11:00

Кутаисский «Торпедо» будет продан на аукционе, - информацию об этом распространяет спортивная веб-страница Sportall.ge. Стартовая цена на аукционе - 700 000 лари.  Как заявляют в мэри...
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Зона конфликта

Генерал Ходжес побывал на цхинвальской линии российской оккупации

9 сентября, 2016 , 14:36

Командующий армии США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, находящийся рабочим визитом в Грузии, посетил село Хурвалети Горийского района и осмотрел линию оккупации. Об этом сообщили в Службе Госбе...
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В мире

Казахстан отменил визовый режим для граждан Евросоюза и ОЭСР

4 января, 2017 , 11:00

Казахстан отменил визовый режим для граждан Европейского союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также ряда других государств. Министерство иностранных дел сообщило...
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