Согласно поправкам, внесенным в "Налоговый кодекс", с 1 января ставка акцизного налога на сигареты с фильтром возросла на 60 тетри за коробку. - передает bizzone.info
Увеличен акциз также на сигареты ...
Член ЕНД Гиви Таргамадзе комментирует заявление МВД в связи с делом взрыва его машины, и говорит в беседе с Nეწს.გე, что непонятно, на основании чего заявляет МВД о том, что преступление раскрыто.
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Литовская Генпрокуратура ответила отказом на запрос России о выдаче бывшего главы грузинского антитеррористического центра Зураба Майсурадзе, объяснив свое решение обнаружением политических мотивов Мо...
Командующий армии США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, находящийся рабочим визитом в Грузии, посетил село Хурвалети Горийского района и осмотрел линию оккупации. Об этом сообщили в Службе Госбе...
Казахстан отменил визовый режим для граждан Европейского союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также ряда других государств. Министерство иностранных дел сообщило...